Un incendio questa mattina a Cagliari, intorno alle 6, ha portato all'evacuazione di una palazzina di piazza Belgio. Danneggiati dalle fiamme tre auto, uno scooter e un appartamento.

Il rogo, di probabile origine dolosa, sarebbe partito da una macchina espandendosi rapidamente e coinvolgendo i veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Una fitta coltre di fumo si è alzata dai parcheggi, attirando l'attenzione degli inquilini che hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la polizia. La palazzina è stata evacuata in via precauzionale dopo che il fumo ha raggiunto alcune abitazioni, fina a quando i Vigili del Fuoco non hanno terminato le operazioni e messo in sicurezza l'area, permettendo alle famiglie di fare ritorno a casa.

Danneggiato un appartamento al primo piano: sono in corso le valutazioni sull'agibilità. Sul posto, per i rilievi, anche gli specialisti della scientifica. La polizia ha avviato le indagini.