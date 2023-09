Cagliari, bruciata l'auto del responsabile del Servizio Tributi: solidarietà del sindaco Truzzu

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha espresso la sua "massima vicinanza" a Giovanni Ena

Di: Arianna Zedda

L' auto di Giovanni Ena , responsabile del Servizio Tributi , è stata incendiata , insieme ad altre, nell'incendio divampato questa mattina a Genneruxi e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha espresso la sua " massima vicinanza " ad Ena.

Truzzu ha sottolineato la necessità di attendere la conclusione delle indagini per stabilire con certezza le circostanze dell'accaduto , il primo cittadino ha aggiunto che " se l'evento dovesse rivelarsi un atto doloroso, sarebbe da considerare vergognoso e deplorevole ". "Episodi come questi, tra l'altro, non rappresentano nella maniera più assoluta la cultura della nostra città", ha aggiunto, rilevando " l'importanza dei valori di legalità e rispetto delle norme come pilastri fondamentali dell'azione amministrativa del Comune ".

" Nessuna minaccia o intimidazione potrà influenzare la nostra azione " ha inoltre garantito il sindaco, ribadendo la fiducia nelle autorità competenti e nell'efficienza delle indagini per fare chiarezza sulla vicenda.