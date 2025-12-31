Geppi Cucciari è una dei dieci candidati al Premio Sadegna Live "Il Sardo dell'anno" 2025. Nata a Cagliari nel 1973 e cresciuta a Macomer, dopo la laurea in Giurisprudenza, si avvicina al mondo dello spettacolo attraverso il teatro comico e la stand-up comedy. Il grande pubblico la conosce grazie alla televisione, dove si distingue per l’intelligenza della scrittura, l’ironia sottile e l’uso consapevole della lingua.

Nel corso degli anni ha lavorato come attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, diventando una delle voci più riconoscibili e autorevoli del panorama culturale italiano. Divenuta nota al grande pubblico come volto di Zelig e della serie televisiva Belli dentro, nel tempo ha condotto programmi televisivi di LA7 e sulle emittenti Rai. Nel corso della carriera ha recitato in film diretti da Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, Andrea Jublin e Ferzan Ozpetek, oltre che aver scritto, diretto e recitato in spettacoli teatrali. Dal 2015 è conduttrice della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora.

Perché si è distinta nel 2025

Nel 2025 Geppi Cucciari è stata scelta come co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo, una delle piazze televisive italiane più importanti dell’anno, affiancando Carlo Conti e Mahmood.

La sua presenza sull’Ariston si è caratterizzata come di consueto per ironia sagace e personalità sul palco, capace di alleggerire e vivacizzare il ritmo del festival. Il look scelto per il Festival, firmato dallo stilista algherese Antonio Marras, è stato pensato per richiamare l’identità sarda, con un abito ispirato alla forma dei nuraghi, sottolineando il suo legame con le radici isolane.

Nel 2025 Ascolti importanti per Splendida Cornice, la trasmissione che Cucciari conduce con successo su Rai3 dal 2023. Il programma ha consolidato la sua posizione in prima serata venendo apprezzato per la commistione tra cultura e intrattenimento, lasciando spazio ad arte, storia e attualità con leggerezza ma senza superficialità.