Fra i protagonisti della decima edizione del Premio Sardegna Live c'è anche Riyad Idrissi, candidato a essere "Il Sardo dell'anno 2025".

Nato a Sadali il 13 giugno 2005, è un difensore del Cagliari Calcio. Il terzino italo-marocchino ha iniziato a giocare a calcio nella Polisportiva Isili, società affiliata alla Football Academy del Cagliari. Entrato nel settore giovanile rossoblù da giovanissimo, ha completato la trafila fino alla Primavera, dove è diventato una delle promesse più interessanti, tanto da vestire la fascia di vicecapitano della squadra.

Nella stagione 2024-25 è stato ceduto in prestito al Modena (Serie B) per la sua prima esperienza tra i professionisti: qui ha totalizzato 28 presenze e 1 gol.

Perché si è distinto nel 2025

Tornato a Cagliari per la stagione 2025-26, ha fatto il suo esordio in Serie A e, grazie a prestazioni positive, è stato convocato nelle nazionali giovanili: dopo Under-19 e Under-20, a settembre 2025 ha debuttato con l’Italia Under-21 per le qualificazioni europee. Nell'ottobre 2025 ha firmato un nuovo contratto con il Cagliari fino al 30 giugno 2030, segno della fiducia del club nelle sue qualità e nel suo potenziale futuro da protagonista. Dopo il prestito in Serie B con il Modena, Riyad è tornato al Cagliari e ha debuttato in Serie A trovando anche il primo gol nella massima serie il 26 ottobre in trasferta contro il Verona.

Nel corso dell'anno ha mostrato solidità difensiva come terzino sinistro; capacità di adattarsi al salto di qualità dal campionato cadetto alla Serie A; personalità e attenzione tattica che lo rendono affidabile anche in partite ad alto ritmo. Questi elementi lo hanno reso uno dei giovani italiani più interessanti della sua generazione, attraendo attenzioni sia a livello di club che di nazionale.

