Piergiorgio Pulixi è uno dei candidati Premio Sardegna Live "Il Sardo dell'anno" 2025. Autore fra i più autorevoli del noir e del thriller italiano contemporaneo, è nato a Cagliari nel 1982 e fa parte del collettivo Mama Sabot, fondato da Massimo Carlotto Negli anni ha costruito una carriera solida e riconosciuta a livello nazionale.

Le sue opere, pubblicate da importanti editori italiani, sono caratterizzate da una forte attenzione alla psicologia dei personaggi, ai temi del male, della colpa e della giustizia, e da un legame costante con la Sardegna, spesso presente come spazio narrativo e morale.

Perché si è distinto nel 2025

Nel corso del 2025, Piergiorgio Pulixi ha confermato il proprio ruolo centrale nel panorama letterario italiano, distinguendosi per continuità creativa, impatto culturale e capacità di dialogo con un pubblico ampio e trasversale.

L'autore ha rafforzato la sua presenza nel dibattito culturale nazionale, contribuendo alla diffusione del noir come strumento di analisi sociale e civile, e ha continuato a rappresentare la Sardegna non come semplice ambientazione, ma come chiave identitaria e narrativa riconoscibile.

Ha pubblicato diversi libri: I canti del male Vol. 8 (Nero Rizzoli), Se i gatti potessero parlare (Marsilio), L'estate delle comete azzurre (Camena). Ha ottenuto importanti riconoscimenti come il Premio Ceresio in Giallo, uno dei principali riconoscimenti dedicati alla narrativa di genere giallo, thriller e noir e il Premio Navicella Sardegna 2025, che celebra le eccellenze sarde la cui opera ha un impatto culturale e promuove la Sardegna nel panorama nazionale e internazionale.

La candidatura al Premio Sardo dell’Anno 2025 riconosce un percorso coerente e maturo, la qualità costante della sua produzione e il valore del suo contributo alla letteratura italiana contemporanea, capace di coniugare successo di pubblico, rigore narrativo e profondità tematica.

