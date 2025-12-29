EroCaddeo è uno dei dieci candidati al Decimo Premio Sardegna Live "Il Sardo dell'anno 2025". Ha incantato giudici e pubblico dell'ultima edizione di X Factor con la sua ironia e spontaneità, esprimendo al meglio la sua musica dolce e malinconica e regalando al talent show momenti di spettacolo genuino e di qualità.

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è un cantautore 27enne nato a Modena e cresciuto tra Cagliari e Sinnai. I suoi primi brani risalgono al 2020, quando inizia il tour personale nei principali festival musicali della Sardegna, dove presenta i primi brani nati dalla sua penna tra stile urban e R&B. Dopo un periodo di sperimentazione e crescita, nel 2023 approda a Torino, dove firma un contratto con Cvlto Music Group e collabora con Raige e Ciccio Sanchez.

Nel 2024 la svolta cantautorale con una scrittura più consapevole che confluisce in singoli autentici e introspettivi come "Parlo ancora di te" e "Metti che domani te ne vai".

Perché si è distinto nel 2025

Ad aprile 2025 esce il suo primo EP "Scrivimi quando arrivi", un progetto intimo, romantico e di riflessione interiore. Quest'estate ha aperto il live di Rose Villain a Dorgali.

Al suo debutto sul palco di X Factor, Damiano Caddeo ha regalato emozioni. L'artista sardo ha portato in scena il suo singolo Punto, che ha mandato il pubblico in visibilio rapendo la giuria composta Achille Lauro, Jake la Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi.

EroCaddeo si è classificato in seconda posizione nella finale di X Factor 2025, dietro alla vincitrice Rob e davanti a Delia (3ª) e PierC (4º). Grande successo per lui anche nella finalissima del talenta show trasmessa in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli.

Il suo brano Punto è stato l’inedito più ascoltato tra i finalisti di X Factor 2025 sulla piattaforma Spotify. Ha raccolto oltre 1,2 milioni di streaming su Spotify, un risultato significativo rispetto agli inediti delle edizioni precedenti. Punto è entrato stabilmente nella Top 50 della classifica italiana di Spotify durante la fase finale del talent. I dati aggregati mostrano che complessivamente la traccia ha continuato ad avere ascolti molto consistenti nelle settimane successive, raggiungendo picchi di posizione nella classifica.

