Il content creator di Scano Montiferro Cristiano Delrio, in arte DrCrist0k, si è imposto in questi mesi come uno dei protagonisti più frizzanti e divertenti del panorama social isolano. Per questo la redazione di Sardegna Live lo ha selezionato per il Premio "Il Sardo dell'anno" 2025, il concorso giunto ormai alla decima edizione.

Perché si è distino nel 2025

Cristiano Delrio ha totalizzato nel corso del 2025 centinaia di migliaia di interazioni, soprattutto su Instagram e TikTok, con i suoi esilaranti video che ricalcano luoghi comuni e dinamiche paesane della provincia sarda.

Virali i personaggi di sua creazione come la brontolona zia Nanna e la provocante Gabriellina, che interagiscono con Cristiano in una serie di sketch che hanno fatto divertire un pubblico sempre più ampio.

Il rapporto con la sua community si è evoluto nel corso dell'anno anche grazie alla presenza di Cristiano Delrio nelle piazze della Sardegna, dove ha portato in scena le sue parodie dimostrando di saper affrontare anche gli spettacoli live.

Così Delrio ha catturato l’attenzione di bimbi, giovani e adulti grazie al tono leggero e alla capacità di raccontare in chiave umoristica aspetti della cultura sarda contemporanea.