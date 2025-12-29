Il comico Alessandro Pili, sempre più amato dal pubblico sardo, è uno dei candidati alla vittoria del Decimo Premio Sardegna Live "Il Sardo dell'anno 2025".

Protagonista assoluto del panorama della comicità isolana, mattatore delle piazze nel corso dell'anno, i suoi esilaranti personaggi divertono e coinvolgono, la sua ironia è imprevedibile e sorprendente. Nato a Sorgono il 15 giugno 1978, originario di Senorbì, è ora residente a Quartu Sant'Elena. Il sindaco di Scraffingiu è il personaggio principe di un repertorio ricco di figure: dal sindacalista S.G.O.B.A.S. a don Gigi, dal suonatore di launeddas a Tore Canta. Ognuno dei suoi personaggi fa la caricatura degli aspetti più peculiari della società sarda e il pubblico vi riconosce elementi familiari e irresistibilmente comici.

Cresciuto artisticamente nella trasmissione televisiva Lapola Show di Videolina. Nel 2006 ha interpretato il brigadiere dei carabinieri nel film di Alessandro Sanna Arriva Pavan.

Perché si è distinto nel 2025

Nel corso dell'anno i suoi spettacoli in giro per la Sardegna hanno sbancato e il pubblico ha conosciuto e apprezzato ulteriormente le paradossali situazioni proposte. Pili ha portato avanti le sue intense collaborazioni con radio e tv, ed è divenuto virale sui social il suo singolo-parodia delle formazioni etnofolk sarde dal titolo "Etta folk", con divertenti allusioni goliardiche che hanno suscitato l'ilarità del pubblico.

Nell'ambito degli eventi in programma per Sa Die de sa Sardigna, presso il municipio di Cagliari è stato presentato Batteros - Sa Sardidade non este jogu, inno di sardità scritto da Alessandro Pili e cantato con i Karma e Elio.

