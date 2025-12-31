L'attrice Virginia Raffaele e il pastore Giuseppe Ignazio Loi sono candidati al Premio Sardegna Live "Il Sardo dell'anno" 2025.

L'attrice romana classe 1980 è considerata una delle artiste più versatili del panorama televisivo e teatrale contemporaneo. Cresciuta in una famiglia legata al mondo dello spettacolo, si è formata artisticamente all’Accademia teatrale, studiando recitazione, danza e canto. Ha iniziato la sua carriera a teatro, sviluppando una forte capacità mimica e interpretativa. La grande popolarità è arrivata con la televisione, grazie alle sue imitazioni di personaggi famosi come Belen Rodríguez, Carla Fracci, Donatella Versace e Sabrina Ferilli.

Giuseppe Ignazio Loi è un pastore sardo che ha vissuto per circa 70 anni lavorando con le sue pecore nella campagna di Terralba, in provincia di Oristano. Nato negli anni ’40, ha frequentato la scuola solo fino alla seconda elementare ed è rimasto per tutta la vita legato alla terra e al lavoro pastorale, vivendo in condizioni semplici e umili.

Perché si sono distinti nel 2025

Nel 2025 hanno fatto parte del cast del film La vita va così, diretto da Riccardo Milani e presentato in apertura della Festa del Cinema di Roma.

La pellicola è ispirata alla vicenda del pastore di Teulada Ovidio Marras, che negli anni Duemila rifiutò di vendere la sua terra a un grande gruppo immobiliare per preservare l’ambiente e l’identità del territorio sardo. La trama affronta temi sociali attuali come la difesa dei propri valori, la tutela della natura e il conflitto tra progresso economico e radicamento culturale.

Giuseppe Ignazio Loi, pur non essendo attore professionista, è stato scelto per interpretare il protagonista del film per la sua autenticità e somiglianza con la figura reale.

Virginia Raffaele si è distinta nel ruolo della figlia del protagonista, lavorando per rendere credibile il personaggio anche dal punto di vista linguistico e culturale, e per il modo in cui ha saputo bilanciare il tono comico e drammatico della storia.

Dopo l’uscita nelle sale italiane, il film ha ottenuto ottimi risultati di incassi, segnando una delle migliori partenze per una produzione italiana nel 2025. Questo successo ha amplificato l’attenzione sui protagonisti e sul valore della storia raccontata.