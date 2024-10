La celebrazione liturgica in onore dei caduti di tutte le guerre, in programma sabato 4 novembre alle 10.00 nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio, darà inizio alla cerimonia la giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. Subito dopo, avrà inizio il corteo che terminerà in piazza Maggiore dove, davanti al monumento, verrà deposta una corona e verrà data lettura del Bollettino della Vittoria.

Uno dei momenti più emozionanti sarà l’appello nominale da parte dei ragazzi delle scuole. Concluderà l’evento il discorso celebrativo finale.