Un nuovo incidente in Sardegna. La tragedia si è verificata questa mattina all'Ecocentro di Portoscuso, nel Sulcis. Secondo una prima ricostruzione, un operaio è caduto in un compattatore di rifiuti ed è morto sul colpo. Al momento non si conoscono altri dettagli, né le generalità della vittima.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un'ambulanza, una medicalizzata e l'Elisoccorso, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. All'Ecocentro stanno anche arrivando i carabinieri della Stazione di Portoscuso, i colleghi della Compagnia di Iglesias e gli specialisti degli incidenti sul lavoro dello Spresal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

-- AGGIORNAMENTO DELLE 15:03 --

I carabinieri hanno appurato l’identità della vittima coinvolta nell’incidente avvenuto questa mattina all’ecocentro, smentendo così le prime informazioni sulla vicenda: la vittima non è un operaio dell'Ecocentro, come appreso inizialmente, ma un cittadino 58enne di Portoscuso.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dopo alcuni lavori in casa e all'esterno dell'abitazione, si è recato all'Ecocentro per disfarsi di alcuni sfalci di erba. Si sarebbe messo autonomamente a scaricare dal suo Pick-Up le ramaglie nel compattatore quando la macchina sarebbe entrata in funzione e lui sarebbe caduto all'interno.

Gli operai, presenti e poco distanti, avrebbero subito bloccato il macchinario, ma per il 58enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118 arrivati subito sul posto.

Ora saranno i carabinieri e gli specialisti dello Spresal a chiarire la dinamica esatta dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Il compattatore, nel frattempo, è già stato sequestrato.