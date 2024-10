Alle 7 di questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona industriale di Paringianu, frazione del comune di Portoscuso (Sud Sardegna), per un incidente. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e si è ribaltata.

Il conducente, un 20enne, unica persona a bordo, è rimasto intrappolato tra le lamiere della vettura. Una volta liberato dai Vigili del fuoco è stato affidato al personale del 118 e trasportato all’ospedale in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.