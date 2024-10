Domenica va in scena la prima edizione della “Porto Conte in corsa!” , gara podistica, Fitwalking e camminata che, dall'ingresso della Foresta Demaniale di Porto Conte, raggiunge tramite due percorsi distinti, la vetta del monte Timidone.

La gara podistica non competitiva, per un totale di 10,5 km circa, partirà alle ore 09,30 e, percorrendo lo sterrato alle pendici del monte, lo scalerà nei suoi ultimi 4 km. Il Fitwalking e la camminata partiranno invece alle 09,35, per un impegno totale di 5,9 km dei quali gli ultimi tre in salita. Entrambi i percorsi sono sicuramente impegnativi, ma con un premio impagabile una volta arrivati alla vetta del monte Timidone: lo splendido panorama a 360° dello scorcio più affascinante del nord ovest della Sardegna.

Lungo il percorso sono previsti 3 punti di ristoro, coordinati da rappresentanti del Comitati di Borgata di Guardia Grande - Corea, Maristella e Sa Segada - Tanca Farrà.

L'opzione di ritorno migliore per la discesa dal monte sarà un sentiero panoramico diretto, di 2,1 km. Il meritato rinfresco e le premiazioni si svolgeranno invece lungo la spiaggia di Mugoni, a poche centinaia di metri dalla zona di partenza. Grazie all'impegno del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dei produttori e operatori del territorio, sono stati allestiti premi in natura di grande qualità.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.visitportoconte.it