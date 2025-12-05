Le ultime ore del tempo incerto e a tratti piovoso stanno per lasciare il posto a una svolta climatica. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, il Ponte dell'Immacolata sarà contraddistinto da giornate soleggiate e da un caldo insolito, grazie alla presenza di un anticiclone che si installerà sull'Italia.

"Nelle prossime 24 ore - afferma - avremo una diffusa variabilità perturbata con molte nubi e qualche pioggia da Nord a Sud. Le precipitazioni si concentreranno sulla fascia tirrenica e su Sardegna e Sicilia fino all'ora di pranzo di oggi, venerdì 5 dicembre. Non mancheranno piovaschi sparsi a macchia di leopardo anche al Nord e sulla fascia adriatica".

Dal pomeriggio non pioverà più al Nord, mentre la perturbazione si attarderà un po' di più sulle regioni meridionali. Da sabato il tempo sarà bello quasi ovunque ma ancora un po' uggioso sulle estreme regioni del Sud, in particolare tra Sicilia tirrenica, Calabria e Basso Adriatico. Qualche isolato acquazzone bagnerà le stesse zone anche domenica e qualche fiocco di neve cadrà anche dalla parte opposta dell'Italia, cioè in Valle d'Aosta. Per la festa dell'Immacolata, il tempo sarà bello e mite ovunque.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 5 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli sul settore settentrionale e nord-occidentale nel pomeriggio. Ampie schiarite sul settore orientale dal pomeriggio.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest con rinforzi lungo sino a forti sulle coste sud-occidentali.

Mari: mossi o molto mossi, agitati i bacini occidentali in progressiva attenuazione.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 6 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in leggero aumento.

Venti: deboli o localmente moderati da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a forti sulle coste settentrionali della Gallura.

Mari: mossi o molto mossi.

Previsioni per la giornata di domenica 7 dicembre

Cielo generalmente velato con locali addensamenti.

Temperature: in aumento, moderato nei valori minimi.

Venti: deboli o moderati da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a forti sulle coste settentrionali della Gallura. Attenuazione della ventilazione dalla serata.

Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie lunedì, mentre subiranno un lieve calo nella giornata seguente. I venti soffieranno deboli occidentali tendenti alla variabilità dalla serata di lunedì. I mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in ulteriore attenuazione.