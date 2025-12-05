Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva e in condizioni apparentemente buone, ponendo fine a giorni di angoscia per la sua scomparsa, avvenuta il 24 novembre. La 27enne è stata individuata dai carabinieri di Nardò in uno stanzino della mansarda utilizzata da Dragos-Ioan Ghermescu, 30 anni, l’ultimo ad averla vista il pomeriggio della sparizione. Il giovane, interrogato a lungo nella caserma di Lecce, risulta indagato: inizialmente per istigazione al suicidio, ma l’ipotesi potrebbe cambiare qualora venisse confermato un possibile sequestro.

Nel corso della serata gli specialisti del Ris hanno perquisito l’abitazione del 30enne, dove la studentessa è stata poi rintracciata. «Tatiana è viva, sta bene e in apparenti condizioni di buona salute. Lasciateci lavorare per comprendere se era in uno stato di costrizione o se era una sua volontà», ha dichiarato il colonnello Andrea Siazzu dopo il ritrovamento.

Da giorni gli investigatori analizzavano tabulati, chat e immagini di videosorveglianza. Il telefono dell’uomo era già stato sequestrato e l’attenzione degli inquirenti si era concentrata sulle ultime ore in cui i due erano stati insieme. Dragos aveva raccontato di aver incontrato Tatiana in un parco vicino alla casa della famiglia Tramacere: si sarebbero trattenuti a parlare del viaggio che la ragazza voleva fare a Brescia per vedere l’ex fidanzato. Lui si sarebbe offerto di accompagnarla, prima di una «piccola discussione» che però, a suo dire, si sarebbe conclusa «senza tensioni». La giovane avrebbe poi dovuto prendere un bus per Brescia, ma non è mai partita.

La famiglia non ha mai creduto a un allontanamento volontario. «Io non lo so cosa sia successo, sicuramente non è un allontanamento volontario e la preoccupazione a casa è grande», aveva detto il fratello Vladimir, scoppiato in lacrime al momento della perquisizione. La folla radunata sotto la casa dell’indagato ha applaudito quando è arrivata la notizia del ritrovamento.

«In questo momento sto vivendo anticipatamente il mio Natale in famiglia», ha commentato il padre, Rino Tramacere. L’avvocato della famiglia, Tommaso Valente, ha spiegato che Tatiana verrà probabilmente portata in ospedale per accertamenti: «Ci confermano che è in buone condizioni. Stanno facendo controlli di rito e poi la riaccompagneranno a casa».