È stato un fine settimana intenso di controlli per la sezione della Polizia Stradale di Sassari nell’ambito delle attività contro i comportamenti illeciti e la guida in strato di ebbrezza.

Interessati, in modo particolare, i Comuni di Sassari e Olbia dove, nello specifico sono state ritirate 26 patenti di guida, decurtati 360 punti, contestati 10 eccessi di velocità e 30 coloro che sono stati trovati senza cintura.

Inoltre sono stati sequestrati 14 veicoli e 7 conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza. Le infrazioni, contestate perlopiù nelle ore notturne, hanno riguardato in maniera particolare i giovani.