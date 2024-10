È stato travolto sulle strisce pedonali, da un motociclo Honda, un settantenne residente a Pula.

L’incidente è avvenuto questa mattina in via Tamburino Sardo a Pirri.

L’uomo, subito soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale Marino di Cagliari dove è apparso subito in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.