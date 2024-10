Controlli in pineta a Maria Pia: sanzioni per abbandono di rifiuti, rimozione delle tende dei campeggiatori di Ferragosto.

La Polizia Locale intensifica i controlli all’interno della pineta Maria Pia in queste giornate particolarmente intense di metà agosto.

Inciviltà e scarso amore per l’ambiente di pochi incivili macchiano gravemente la bellezza del parco urbano tra i più sensibili, con evidenti segni di ogni genere di pattume abbandonato tra la macchia mediterranea.

L’intervento dell’Amministrazione per questo motivo si rafforza ulteriormente in queste giornate attraverso il personale della Sezione Tutela Ambientale della Polizia Locale algherese, congiuntamente ai volontari delle associazioni ANPANA (sezione di Alghero), CORESA e AEOPC Italia che effettuano quotidiani controlli, anche in abiti civili, sia a fini preventivi che sanzionatori. Ieri infatti gli uomini della Polizia Locale nel corso di un controllo congiunto con il personale volontario della Associazione ANPANA, ha provveduto a rimuove tre tende da campeggio collocate (contravvenendo in tal modo all’ordinanza sindacale numero 129/2066) all’interno della pineta ed a sanzionare due persone che abbandonavano rifiuti al di fuori dei raccoglitori RSU.

I controlli proseguiranno costantemente sino alla fine del mese, anche nelle ore notturne, con particolare attenzione fino alla fine del mese di Agosto.