Prima l’ha aggredita verbalmente, poi è passato alle mani. Così un uomo che è tuttora ricercato da Polizia e Carabinieri si è reso protagonista dell’assurdo gesto contro Mara Lapia, deputata del Movimento Cinque Stelle, che è stata malmenata in un supermercato di Nuoro: la parlamentare ha riportato lesioni alle costole e contusioni varie.

La solidarietà

Intanto tra i social la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il candidato governatore della Sardegna del M5S, Francesco Desogus, scrive: “Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alla deputata del MoVimento 5 Stelle Mara Lapia, brutalmente aggredita ieri, prima verbalmente poi fisicamente, mentre si trovava in un supermarket a Nuoro. Si tratta di un fatto inaccettabile e ingiustificabile, soprattutto perché rivolto da un uomo contro una donna. Condanniamo ogni tipo di violenza ma quella contro le donne è particolarmente odiosa e merita tutta la nostra riprovazione. Ho sentito telefonicamente Mara e le ho espresso la solidarietà del MoVimento 5 Stelle sardo. Nei prossimi giorni andrò a trovarla. Mara è una donna forte e si riprenderà da questa terribile esperienza. Noi le siamo vicini in questo momento e le auguriamo di poter tornare presto in Parlamento per riprendere il suo lavoro a favore dei cittadini. Ora confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine che ieri sono intervenute prontamente (e per questo le ringraziamo), e che adesso sicuramente identificheranno gli autori di questa aggressione. Forza Mara, siamo tutti con te”.

Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati: “Tutta la solidarietà del gruppo del Movimento 5 Stelle va alla nostra portavoce, Mara Lapia, brutalmente aggredita da un uomo in un supermercato di Nuoro. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. È gravissimo e intollerabile che un uomo, in modo becero e disumano, si accanisca violentemente nei confronti di una donna fino a ridurla in quelle condizioni. A nome di tutto il gruppo del MoVimento 5 Stelle dico a Mara che le siamo vicini e che abbiamo bisogno di lei. Tutti noi sappiamo che sei una donna forte e ti risolleverai da questo brutto incubo”.

Mara Lapia, 42 anni, è una dei sedici parlamentari sardi del Movimento 5 Stelle: è stata eletta per il primo mandato alla Camera dei Deputati vincendo nel collegio uninominale di Nuoro con oltre 53mila voti e il 45,14% dei consensi. Avvocato, originaria di Oliena e Orgosolo, è sposata con Manuele ed ha un figlio di 10 anni. Prima della laurea ha lavorato in Toscana, nell'Ufficio del Difensore civico, occupandosi prevalentemente di casi di malasanità; in seguito ha conseguito un master in criminologia, intelligence e security alla Sapienza con specializzazione in bullismo e devianze giovanili.