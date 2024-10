Le festività in Sardegna, così come in tante altre regioni d’Italia e del mondo, si legano a stretto contatto con la tradizione culinaria. Così accade a Natale, dove pranzi e cenoni si arricchiscono di fantasiose ricette, dolci e liquori caserecci, talvolta specialità tramandate di generazione in generazione.

Particolare varietà incontriamo nel mondo della pasticceria: quella dei dolci fatti in casa è senz’altro una delle usanze più ricorrenti in occasione delle feste come il Natale. Qua vi abbiamo parlato della tradizione dei papassinos, ma c’è un’altra prelibatezza che, in occasione del 25 dicembre, accompagna pranzi e cene delle famiglie sarde.

Stiamo parlando de su pan’e saba (pane di saba, o sapa), un tipico dolce cotto al forno che sprigiona fragranze e sapori particolarmente adatti a questo periodo dell’anno. Oltre appunto alla sapa, si aggiungono pinoli, noci sbucciate, uva passa, mandorle, cannella. Poi ancora farina e lievito, oltre a un po’ di liquore di marsala. Naturalmente, è bene sottolinearlo, può presentarsi in differenti “varianti”, in base alla zona in cui è preparato o semplicemente alla ricetta tramandata in famiglia.

C’è anche chi, ad esempio, aggiunge fichi, arance, semi d’anice, finocchietto o chiodi di garofano. Su pan’e saba si porta dietro una lunga tradizione, vanta infatti circa due secoli di storia: pare che le prime testimonianze risalgano ai primi anni del 1800.

La sapa si ottiene dal mosto d’uva che viene fatto bollire fra le otto e le dieci ore a fuoco lento, fino a quando non si ottiene uno sciroppo denso e di colore bruno. In alcune zone della Sardegna si ricava da frutti come il fico d’india o il corbezzolo.

Originariamente si preparava in occasione delle celebrazioni di matrimoni, poi col tempo è diventato un dolce tipico delle festività. Dalla giornata dei Santi alla notte dei Morti, fino ad arrivare al Natale. Un prelibato e originale piatto che caratterizza le tavole delle famiglie sarde, portando il gusto delle tradizioni e dei prodotti che da sempre caratterizzano la nostra ricchissima terra.

