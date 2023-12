"Papassinos", che passione! Dolce principe della tradizione natalizia

Tornano sulle tavole dei sardi i gustosi biscotti di pasta frolla realizzati in numerosissime varianti: con uva passa, mandorle, noci, scorza di limone grattugiata, spezie e miele o sapa. Qual è la vostra ricetta?

Di: Redazione Sardegna Live, foto Pasticceria Marras (Luras)

Doni sotto l'albero da scartare, l'agnello o il porcetto in forno che inondano l'aria di profumi inebrianti, un buon bicchiere di moscato per aperitivo e la mattinata di Natale si colora di gusto e magia.

Ma perché il banchetto sia realmente natalizio, non possono mancare i tradizionali papassinos, il dolce principe delle festività di fine anno in Sardegna, tramandato di generazione in generazione.

I gustosi biscotti di pasta frolla sono realizzati in numerosissime varianti a seconda del territorio e del paese.

RICETTA PER 10 PERSONE. Ingredienti per l'impasto: 500 g di farina 00, 200 g di zucchero semolato, un cucchiaino di ammoniaca per dolci, 80 ml di latte intero, 2 uova, 200 g di burro, un cucchiaino di cannella, scorza di limone o arancia grattugiata. Per la farcitura: 200 g di mandorle sgusciate e tostate, 100 g di noci, 200 g di uva sultanina. Per la glassa: un albume d'uovo, 250 g di zucchero semolato, un bicchiere d'acqua. Guarnire con codette di zucchero.

PREPARAZIONE. 1) Mettere l’uva sultanina in ammollo in acqua tiepida per circa 30 minuti e tritare le mandorle e le noci anche grossolanamente.

2) Preparare l’impasto dei papassini lavorando la farina, il latte tiepido, lo zucchero e il burro. Quando il composto inizierà a sbriciolarsi, unire le uova, la cannella e la scorza d'agrume grattugiata finché il tutto non diventa compatto e omogeneo.

3) Allargare l’impasto e unire l’uvetta, le mandorle e le noci e proseguire nella lavorazione della pasta per amalgamare il tutto. Formare una palla, avvolgerla con la pellicola e metterla a riposare in frigorifero per mezzora. 

4) Adagiare l’impasto sul piano di lavoro e stenderlo con il mattarello fino a ottenere uno spessore di circa 5 mm. Tagliare i papassini con uno stampino a forma romboidale e disporli su una teglia rivestita di carta da forno.

5) Infornare i biscotti nel forno preriscaldato a 180° per circa 15 minuti. Trascorso quel tempo, estrarli dal forno e attendere che si raffreddino.

6) Preparare la glassa. Montare a neve l’albume, poi raccogliere in un pentolino alto lo zucchero e un bicchiere d’acqua portando il tutto a una temperatura di circa 120 °C. Unire lo sciroppo di zucchero all’albume lavorando il composto con una frusta per ottenere una glassa bianca e lucida.

7) Una volta raffreddatisi i papassini, glassare in superficie con l’aiuto di un coltello o di una spatolina. Infine decorare con le codette di zucchero colorate e lasciare solidificare la glassa prima di servirli.