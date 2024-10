In vista delle prossima stagione venatoria, parte la formazione dedicata soprattutto ai cacciatori sulle nuove norme in materia sanitaria approvate dall'Unità di progetto per l'Eradicazione della Peste suina africana che riguardano la caccia al cinghiale: spesso portatore, seppur incolpevole, della PSA.

L'Agenzia agricola Laore Sardegna curerà i corsi rivolti ai referenti delle compagnie di caccia, ai titolari di aziende agrituristiche venatorie (AATV), Zone addestramento cani (ZAC), allevamenti di cinghiali a scopo di studio e ripopolamento e ai presidenti delle zone in concessione per l’esercizio della caccia autogestita.

Nello specifico si tratta di un incontro di circa 2 ore tenuto dai tecnici di Laore con la partecipazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna e dei veterinari delle ASL.

I corsi partiranno il prossimo 3 maggio alle ore 18 a Sorgono e dopo diverse tappe si concluderanno il 27 maggio a Jerzu.

Come iscriversi. Per usufruire della formazione, gli operatori dovranno effettuare una pre-iscrizione online, utilizzando il modulo predisposto nella sezione “Servizi online” del sito: https://goo.gl/3eEA7j

Sportelli Laore sul territorio. Gli sportelli territoriali dell’Agenzia agricola sono a disposizione degli interessati per il supporto necessario alla pre-iscrizione. Per ulteriori informazioni si può visitare la pagina: http://goo.gl/aJd8ci oppure contattare i referenti di Laore: Daniela Sardo, tel. 070 6026 2291 - e-mail: danielasardo@agenzialaore.it - Paola Murru, tel. 070 6026 2428 - e-mail: paolamurru@agenzialaore.it