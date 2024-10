Intervento del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Cagliari per un peschereccio incagliato nelle acque dell'isola Piana di Carloforte.

L'equipaggio del peschereccio composto da 4 marinai è stato portato a terra dai militari della Capitaneria di Porto.

Gli operatori del nucleo Sommozzatori stanno verificando l'imbarcazione per pianificare la messa in sicurezza e valutare la fattibilità delle operazioni per liberare il peschereccio. Al momento non si presentano lesioni importanti, ne la fuoriuscita di idrocarburi. 

Sul posto presente anche il personale e il comandante della Capitaneria di Porto di Carloforte.