“Questa mattina con il collega Mario Puddu abbiamo firmato il protocollo d'intesa per la sistemazione della strada intercomunale Assemini - Sestu. Siamo alle prime fasi, ma era comunque un passo da fare”.

Il sindaco di Sestu Paola Secci stringe la mano al suo collega primo cittadino di Assemini, Mario Puddu: in ballo c’è un’arteria da sempre sull’occhio del ciclone, oggi finalmente la svolta per rimettere in sesto una carreggiata importante tra i due centri abitati.

Infatti è piuttosto palese come in questi anni quel tratto stradale, attraversato da un flusso di macchine sempre maggiore, necessiti di un rifacimento, allargamento della sezione stradale e messa in sicurezza.

Ecco dunque i numeri: con la stipula dell'atto, il Comune di Assemini assume il ruolo di capofila e presenterà la richiesta di finanziamento alla Città metropolitana per un importo totale di 2.856.155,43 euro, di cui 2.541.831,49 in territorio di Assemini e 314.323,94 a Sestu.

L'intervento si estende per una lunghezza di circa 4,7 km di cui 3,7 ad Assemini. La sezione stradale passa dagli attuali 10 metri a 14,70. I lavori previsti, sistemazione altimetria e planimetrica, allargamento sezione, messa in sicurezza curve pericolose per scarsa visibilità, messa in sicurezza accessi privati e incroci a raso sistemazione e smaltimento acque meteoriche.