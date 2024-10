Saranno i Collage ad animare la Pasquetta 2024 ad Alghero, lunedì 1° aprile. Tore Fazzi, leader voce solista e chitarra basso, Francesco Astara alla batteria, Fabio Nicosia alle tastiere, pianoforte e cori e Uccio Soro, chitarre e cori, saranno attesi in Piazza Pino Piras, nel centro della città di Alghero, dalle ore 18.

I loro successi sono tantissimi e non basta citare “Tu mi rubi l’anima”, “Donna Musica”, “Lei Non Sapeva Far L'amore”, “Bella Da Morire”, "Piano piano m'innamorai di te" e “La gente parla” per dare pieno valore e giusta esaltazione a una carriera che dura da circa cinquant’anni.

Iniziarono a suonare in Sardegna, la loro terra, e raggiunsero la fama e il grande pubblico con la vittoria nel 1976 del festival di Castrocaro con il brano "Due ragazzi nel sole" e la prima partecipazione nel 1977 al Festival di Sanremo.

A giugno dell’anno scorso, il gruppo ha presentato il singolo “Rinasco”, il secondo brano di un nuovo disco le cui prime sei tracce sono state registrate a Londra. Singolo che dà il nome al tour dei Collage 2024.

“È un pezzo che segna una leggera svolta perché è molto fresco, attuale e grintoso, ma che al contempo non fa a dimenticare i Collage classici – aveva raccontato Tore Fazzi a Sardegna Live -. Come già abbiamo fatto in questi decenni andiamo avanti aggiornandoci di continuo, cercando di stare, tra virgolette, al passo coi tempi. La rinascita è un qualcosa che tocca piano piano tutti. Si rinasce, ad esempio, dopo un amore finito, dopo una brutta avventura, una disgrazia”.

