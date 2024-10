Mangiare bene e soprattutto mangiare sardo per viaggiare ancora meglio.

Sulle navi Tirrenia è arrivata la ristorazione firmata Ligabue, impresa di catering che si distingue per la sua vocazione internazionale e il suo programma “well-being” orientato verso un’alimentazione corretta ed equilibrata, nel rispetto delle tradizioni e culture locali.

Dopo una pluriennale e positiva collaborazione che lega il Gruppo Ligabue a Moby, anche Tirrenia si affida a un’azienda con una consolidata esperienza nel settore ferries. La Compagnia ha infatti deciso di puntare su questa importante realtà italiana che promuove la cucina mediterranea, che sostiene un’alimentazione sana e bilanciata, che garantisce servizi di qualità, utilizzando materie prime selezionate, le più moderne tecnologie e chef di comprovata esperienza.

Ligabue, fondata nel 1919, è una società specializzata nell’approvvigionamento navale, nella fornitura di servizi alberghieri e di ristorazione per traghetti, navi mercantili e crociere, cantieri e piattaforme on-shore e off-shore. Il Gruppo offre servizi per queste attività attraverso le proprie società controllate in 15 paesi: Algeria, Angola, Arabia Saudita, Brasile, Congo, Germania, Kazakhstan, Italia, Mozambico, Nigeria, Paesi Bassi, Perù, Russia, Spagna e Svizzera.

Elemento distintivo del Gruppo, l’attenzione all’alta qualità dei prodotti associata alla cura del servizio e ad una forte logistica a supporto delle oltre 240 navi, 50 campi di lavoro in siti remoti e 40 piattaforme in cui opera, preparando oltre 35 milioni di pasti all’anno con circa 6.000 collaboratori. Il volume di affari nel 2015 si attesta ad oltre 260 milioni di euro.

A bordo di Tirrenia saranno serviti pasti con l’intento di far diventare la gastronomia uno dei punti di forza dell’accoglienza a bordo. Con questa alleanza Tirrenia si qualifica come il primo operatore di traghetti che, attraverso la ristorazione, punta a diffondere la cultura gastronomica e la conoscenza di straordinari territori come quello della Sardegna, attraverso i suoi prodotti tipici.

Gli ospiti di Tirrenia hanno la possibilità di degustare prodotti sardi (selezione di salumi, formaggi, vini e pasta regionali) sia nei ristoranti di bordo sia al self service dove vengono serviti sempre anche i piatti tradizionali della cucina dell’Isola, tra i quali ricordiamo il filetto di maialino avvolto in pancetta e il risotto al battuto di gamberi con bottarga di muggine.

L’obiettivo è quello di diffondere una cultura alimentare sana, che diventi stile di vita, nella valorizzazione delle tradizioni e delle culture con l’applicazione dei programmi e protocolli più innovativi in termini di fabbisogno calorico giornaliero, sicurezza nella tracciabilità e lavorazione degli alimenti mettendo sempre al centro di tutto il benessere della persona.

Tirrenia, tesa a rivitalizzare il suo rapporto con la Sardegna, punta a divenire essa stessa mezzo di promozione della cultura sarda e delle eccellenze del territorio. Nel ricco carnet di tradizioni gastronomiche regionali italiane, Tirrenia ha scelto di valorizzare la gastronomia regionale sarda coinvolgendo numerosi produttori locali artigianali che forniscono ogni giorno i ristoranti di bordo e promuovono le eccellenze del territorio, con un’importante ricaduta economica sul territorio.

Tra i prodotti classici della tradizione isolana offerti a bordo ci sono salumi tipici sardi, una ricca scelta di formaggi, tra cui il rinomato pecorino stagionato, il mirto, il pane carasau, i maccarrones de busa, gli spaghetti alla chitarra di pasta fresca prodotti sull’Isola, oltre che le classiche seadas di formaggio al miele, anche quest’ultimo proveniente da produttori locali.

Prodotti tipici selezionati, cucina all&rsq