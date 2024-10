Il coordinatore regionale di Forza Italia in Sardegna, Settimo Nizzi, elettore Pd per la scelta del segretario regionale.

E' accaduto nel seggio di Viale Aldo Moro a Olbia, dove Nizzi risiede. Lo ha confermato lo stesso Nizzi.

"Certo che ho votato, l'ho fatto un po’ per gioco un po’ per far capire che le primarie non rappresentano la strategia giusta per scegliere i propri rappresentanti - spiega - ma non mi sono iscritto all'albo degli elettori. Per la scelta del segretario il Pd avrebbe dovuto far votare solo i propri iscritti, invece possono votare tutti". "Così abbiamo dimostrato che in Italia queste cose si possono fare - conclude - e tutto va bene".