“Una bella storia sensibilità e amore per gli animali al Parco pubblico di Sarroch. Una delle paperelle del Parco è stata ferita in modo serio nei giorni scorsi da qualche cretino. Grazie alla sensibilità di Fabio e al pronto intervento del nostro vigile Tonio e del caro Mirio, la papera sta avendo le cure necessarie e tornerà presto a nuotare nel laghetto. Spero che presto il cretino venga individuato, ma ora faccio i miei complimenti a questi generosi soccorritori. Bravi ragazzi, bell'esempio”.

La notizia è a lieto fine, per fortuna: il post rassicuratore del sindaco di Sarroch, Salvatore Mattana rassicura i cittadini: qualche giorno fa una papera del laghetto dell’area verde del centro abitato è stata trovata ferita (forse qualcuno l’ha presa a calci, a bastonate o le ha tirato dei sassi), fatto sta che la povera bestiola ha ‘rimediato’ un’ala spezzata.

Da qui l’interessamento del gestore del chiosco Fabio Vargiu, il quale insieme a Mirio Mullano e all’agente della Polizia Municipale di Sarroch, Tonio Lai, si sono prodigati per far ricoverare la papera presso una clinica specializzata della zona. "Presto – come rassicura il primo cittadino di Sarroch, tornerà nel suo laghetto".