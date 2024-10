Si è conclusa la 16^ Edizione del “Palio della Stella” che si svolge a Olbia in concomitanza dei festeggiamenti in onore di San Simplicio, Patrono della città e della Gallura.

Partecipano, come da regolamento, i 26 comuni della Provincia Olbia – Tempio, con l’intento di animare uno spettacolo equestre che raduna migliaia di appassionati. Il portacolori di ciascun paese deve centrare la stella, sul cavallo in corsa, nel minor tempo possibile: il vincitore, oltre ad un premio in danari, garantisce al comune che rappresenta di “ospitare” il Gonfalone per un anno intero.

L’edizione 2017 è stata vinta da Piero Mendula, 65 anni, che ha indossato i colori di Palau. Il cavaliare più anziano del Palio aveva tanto sperato di vincere e il suo sogno oggi si è realizzato. Ques'anno si è registrato anche un record di stelle: sono bel 19, infatti, quelle che sono state centrate.

Al secondo posto si è classificato Emilio Settembrini per il Comune di Badesi, mentre al terzo Pasquale Demurtas di Loiri Porto San Paolo.

La manifestazione ha vissuto momenti di rara bellezza durante l’esibizione delle Pariglie.

Il “Palio della Stella” è organizzato dal Comitato di San Simplicio, presieduto da Lucio Petta, in collaborazione con l’Associazione “Lu Juali” di Luogosanto (presidente Giuseppe Murrali).