“ CHERZO CHI SIADES COMENT’EO FIA:

DANDE CUNTENTU A MANNOS E MINORES,

CUN FESTAS, BALLOS, CANTOS A TENORES…

… PRO SU CONSOLU DE S’ANIMA MIA. “

Con questi versi si aprirà la serata dedicata alla memoria di Carlo Marongiu, a tutti noto come “Tranquillu", che si terrà ad Ovodda, suo paese di origine, il 23 Agosto 2014 .

I soprannomi ad Ovodda hanno sempre un grande significato e Tranquillu spiega da solo il carattere e l’indole di questa persona prematuramente scomparsa all’età di 44 anni.

Una vita da pastore, fortemente attaccato alle usanze della comunità in cui ha vissuto e non solo, poiché la sua figura è conosciuta in tantissime realtà della Sardegna.

La sua passione per le tradizioni popolari lo ha portato a coltivare da sempre anche la passione per il canto popolare, soprattutto il “canto a tenores" dove si cimentava abitualmente nel ruolo de “su Bassu".

Sempre allegro e gioioso, dalla battuta pronta, disponibile e generoso, ma calmo e sereno. La fretta non gli apparteneva; persino il suo parlare era lento e cadenzato, quasi a seguire un ritmo celato fra i suoni della natura che scorrono lievi nei silenzi dei boschi e dei prati ove lui quotidianamente accudiva al suo lavoro e al suo gregge.