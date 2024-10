I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli in servizio all'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna hanno sequestrato 8 apparecchi da intrattenimento e da divertimento non collegati alla rete telematica Adm e privi delle autorizzazioni.

Gli apparecchi rinvenuti erano provvisti di dispositivi a rulli, rulli virtuali e dispositivi a led ottici, per visualizzare fasi di gioco e non presentavano le caratteristiche di conformità.

All'esercente i funzionari Adm hanno contestato le violazioni, erogando una sanzione pari a 88mila euro. In caso di mancato pagamento, è inoltre prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre la confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute.