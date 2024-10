Sono circa 8 gli ettari bruciati in località Enas, a Olbia, non lontano dall'aeroporto. Il grosso incendio ha provocato la chiusura temporanea dello scalo Costa Smeralda.

Lo spazio aereo è stato riaperto dopo un'ora senza dover dirottare ulteriori aerei ad Alghero dopo i tre voli che sono atterrati al Riviera del Corallo.

È stato, invece, chiuso lo svincolo stradale per Olbia sulla circonvallazione della 131 dcn nei pressi di Sa Corroncedda a causa di un altro incendio al cui spegnimento ha lavorato una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino di Olbia. Le fiamme si stavano avvicinando pericolosamente alle abitazioni della frazione di Berchideddu, ma sono state domate e non c'è stata la necessità di far evacuare nessuna casa.

La Protezione civile fa sapere che la situazione al momento risulta sotto controllo con le fiamme pressoché domate. I Vigili del fuoco proseguiranno con le operazioni di bonifica dell'area interessata dall'incendio.