Arte, tradizione, musica, buon cibo e un salto nel passato attraverso le affascinanti e suggestive maschere tipiche del carnevale della nostra Isola.

Il prossimo 2 luglio l'appuntamento è a Ottana, dove si svolgerà la prima edizione dell'evento "Caratzas in Istiu": l’attesissima sfilata delle maschere tradizionali.

“Quest’anno vogliamo promuovere le nostre maschere anche attraverso il turismo estivo uscendo fuori dai binari della tradizione visto il periodo dell’anno, quindi siamo pronti a questo grande evento che si svolge per la prima volta in estate”, ci spiega il presidente della Pro loco Sandro Carboni, associazione organizzatrice della manifestazione.

“Le maschere sono un pezzo forte della nostra cultura folkloristica e meritano assolutamente di essere conosciute anche da chi in Sardegna viene solo d’estate, sarà una serata speciale” sottolinea Carboni che ringrazia "il Gal Barbagia e la Fondazione Nivola capofila del progetto di rete Cultura al Centro e tutti i partner che ne fanno parte".

Come noto, il carnevale ottanese è uno degli eventi più affascinanti e conosciuti della Sardegna.

Il fascino e la curiosità suscitati dai Boes e Merdules, dai Thurpos di Orotelli e dai Mamuthones e Isohadores di Mamoiada, saranno un valore aggiunto alle ulteriori attrazioni del centro barbaricino, come la Chiesa di San Nicola, le stradine del borgo antico, il paesaggio mozzafiato, senza contare le specialità gastronomiche a base prevalentemente di formaggio, come Les Sebadas, succulenti dolci di pasta fritti con ripieno di formaggio e ricoperti di miele. Tutto annaffiato da buon vino Cannonau.

IL PROGRAMMA. Sabato 2 luglio, alle ore 17, verrà aperto il MAT, Museo Arti e Tradizioni, in cui si alterneranno tradizione, moda, paesaggio, fotografia e design in un’interessantissima mostra.

Alle ore 18 si proseguirà a ritmo di musica tradizionale con i balli sardi in piazza a cura di Mariantonietta Bosu.

Alle ore 20 potrete gustare dell’ottima carne locale alla Sagra della vitella, organizzata dall’Associazione Arte e Sonos in Otzana.

Alle 20,30, con l’arrivo del fresco, tutti pronti per il pezzo forte della serata, l’imperdibile sfilata delle maschere tipiche ottanesi accompagnate da quelle tipiche sarde.

I gruppi protagonisti saranno i Boes e Merdules, i Boes e Merdules Bezzos de Otzana, le maschere etniche Thurpos di Orotelli e l’Associazione Pro Loco Mamuthones e Isohadores di Mamoiada.

Alle ore 22 si svolgeranno la presentazione e i ringraziamenti dei gruppi partecipanti alla sfilata, mentre alle 23 la serata verrà conclusa con il Dj set e l’intrattenimento musicale con Di Zuz.

E le cavallette che ultimamente stanno invadendo i territori del centro Sardegna? “Nessun problema, la piaga delle cavallette ha provocato molti danni, ma chi verrà in occasione della sfilata può stare assolutamente tranquillo. Sono state prese infatti tutte le precauzioni per evitare qualsiasi sorpresa o fastidio proprio il 2 luglio, quindi venite a Ottana in relax aspettandovi solo una bella serata ricca di tradizioni, cultura popolare, arricchimento e divertimento!” sottolinea infine il presidente della Pro loco.