Avviato il restyling dell'ospedale di Alghero.

Oggi, con la visita del commissario dell'Asl di Sassari, Agostino Sussarellu, e del sindaco di Alghero, Mario Bruno, sono stati formalmente dichiarati completati i lavori per il nuovo reparto di Ostetricia e la ristrutturazione del Nido e del reparto di Medicina.

Il sopralluogo odierno ha permesso di verificare lo stato dei lavori nel Laboratorio di analisi, in fase di ultimazione, e nel reparto di Terapia semintensiva, con la riconversione dell'unità di Terapia intensiva coronarica praticamente completata.

L'opera di ammodernamento dell'ospedale algherese prosegue. Oggi è stata infatti annunciato che le opere per l'Endoscopia digestiva, annessa alla Chirurgia, sono state già appaltate. Dall'inizio del prossimo mese Urologia garantirà la Brachiterapia per tutta l'azienda sanitaria sassarese e aprirà anche agli utenti che passeranno dal Cup la nuova Risonanza magnetica dell'ospedale Marino.

"Per quanto restino da completare alcuni reparti importanti, c'è un evidente miglioramento", afferma il sindaco, per il quale "i tempi della burocrazia non possono essere questi, soprattutto in sanità". Per Bruno "resta all'ordine del giorno dell'agenda politica algherese la forte richiesta per un ospedale di primo livello e per la realizzazione di una nuova struttura".