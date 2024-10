La piccola comunità di Oschiri si trova sempre di più di fronte a una crisi sanitaria senza precedenti, con lunghe code di pazienti e disagi crescenti dovuti alla mancanza di assistenza medica adeguata.

L'unico medico ASCOT, la Dottoressa Sotgiu, che offre assistenza solo due volte a settimana, si trova ad affrontare un flusso travolgente di pazienti, con la situazione che anche oggi ha raggiunto livelli di emergenza.

Questa mattina l’apertura dell’ambulatorio situato presso la sede della Guardia Medica in Via Segni, era prevista alle 9, ma il primo paziente si è presentato alle 5:15, scatenando una catena di eventi che ha portato a lunghe file d'attesa già alle 7 del mattino, con circa 20 pazienti in fila, e a un numero che ha raggiunto quota 60 alle 9.

Per gestire in modo organizzato questa situazione, è intervenuto l'unico vigile della polizia municipale, che ha distribuito i numeri in ordine di arrivo ai pazienti. Tuttavia, a causa dello spazio limitato e del ridotto numero di sedie disponibili all'interno, molti pazienti hanno dovuto attendere il proprio turno all'esterno, esponendosi alle temperature primaverili di questi giorni e aumentando il disagio.

Il sindaco Carta si è nuovamente schierato al fianco della Dott.ssa Sotgiu per affrontare l'emergenza odierna. La maggior parte dei pazienti in fila erano anziani, malati oncologici, affetti da patologie gravi o disabili, molti dei quali necessitavano urgentemente di visite mediche e di ricette per farmaci salvavita. Tuttavia, le lunghe attese e la difficoltà nel ricevere assistenza hanno suscitato proteste tra i pazienti, che hanno denunciato come la situazione sia diventata oramai inaccettabile. È stato, inoltre, sottolineato che aspettare tre giorni per ricevere una semplice ricetta è una condizione insostenibile per chi ha bisogno di cure immediate.

La tensione è palpabile e la comunità di Oschiri minaccia proteste se non verranno trovate soluzioni immediate ed efficaci per affrontare questa crisi sanitaria. La ASL Gallura e la Regione sono chiamate urgentemente a intervenire per garantire un accesso equo e tempestivo all'assistenza medica, prima che la situazione sfugga ulteriormente al controllo.

