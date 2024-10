“Orrore a Pittulongo, anziché soccorrere un micio investito, hanno cercato di finirlo a colpi di pietra. È stato investito a Pittulongo, vicino al Pellicano. L'autista di una Clio NERA vecchio modello, si è fermato, ha controllato le condizioni del gatto e vedendo che era ancora vivo ha preso una grossa pietra e gliel'ha spaccata in più parti sul cranio”.

A raccontare dell’episodio avvenuto ieri è l’associazione Lida sezione di Olbia che spiega: “In questo momento è ricoverato in clinica in prognosi riservata per le prossime 48 ore. È stato stabilizzato e messo sotto terapie per trauma cranico”.

“Lo abbiamo chiamato Stefano”, fa sapere l’associazione che prende vita grazie all’iniziativa di un gruppo di volontari ed amici degli animali, con lo scopo di rendere note le ingiustizie, gli sfruttamenti, le violenze nei confronti degli animali.