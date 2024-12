La Polizia di Stato di Oristano ha eseguito l'arresto di due individui residenti in Campania, su mandato della Procura della Repubblica locale, per un caso di estorsione ai danni di una anziana donna oristanese.

I due soggetti avevano utilizzato il subdolo metodo del "finto carabiniere/finto avvocato" per costringere la vittima a pagare loro denaro e gioielli, minacciando l'arresto del presunto figlio coinvolto in un incidente. Grazie all'intervento della Squadra Mobile, uno dei malviventi è stato arrestato al Porto di Cagliari insieme a un complice dopo aver tentato di perpetrare un altro inganno simile. Questa tecnica truffaldina ha colpito diverse persone anziane negli ultimi mesi. La Polizia di Stato consiglia di essere cauti in caso di richieste di denaro da parte di presunti agenti o avvocati, invitando a verificare sempre l'autenticità delle richieste contattando direttamente le Forze dell'Ordine, parenti o amici.