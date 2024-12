Due donne, una 90enne di Bisceglie e una 70enne di Minervino Murge, nel Barese, hanno permesso l'arresto di tre presunti truffatori dopo aver seguito un corso tenuto dai Carabinieri, in cui i militari mettevano in guardia i soggetti più esposti alle truffe, come gli anziani.

Gli indagati sono tre uomini tra i 20 e i 40 anni di origine campana, che in due diversi casi hanno provato a raggirare le due donne attraverso la truffa del fantomatico parente in difficoltà.

Il modus operandi è sempre lo stesso: la vittima viene contattata da un truffatore che si finge maresciallo dei Carabinieri, il quale riferisce che un familiare si trova in caserma per motivi giudiziari e che per le spese legali è necessaria una cospicua somma di denaro. La persona, presa dalla disperazione, si adopera per racimolare soldi e gioielli e un complice del finto maresciallo si reca presso la sua abitazione per farsi consegnare il tutto.

Le due anziane contattate nei due casi, però, grazie agli incontri con i Carabinieri, si sono insospettite e hanno sventato le truffe, permettendo di fermare i presunti truffatori che sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti presso il carcere di Trani. La loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.