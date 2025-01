Oggi il Questore della Provincia di Oristano, dr. Aldo Fusco, ha accolto i nove nuovi agenti di polizia assegnati alla Questura di Oristano dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Quattro di loro sono neo-Vice Ispettori della Polizia di Stato, freschi di completamento del diciassettesimo Corso di Formazione Professionale presso la Scuola Ispettori di Nettuno, mentre gli altri cinque provengono dal ruolo Agenti e Assistenti della Polizia di Stato, già in servizio presso altre sedi.

Questi agenti verranno destinati ai diversi reparti interni della Questura per rafforzarne gli organici, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e protezione ai cittadini. In particolare, saranno potenziati gli uffici della Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, responsabili del controllo del territorio e degli affari riguardanti gli stranieri. Una particolare attenzione è stata posta sull'ufficio immigrazione locale, che è stato potenziato per rispondere alle nuove esigenze di questo settore delicato. Il Questore ha espresso ai nuovi agenti i migliori auguri per un lavoro proficuo al servizio della comunità e delle istituzioni.