I militari della Capitaneria di porto di Oristano insieme al personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano hanno celebrato oggi, giovedì 4 dicembre, la festa della loro Patrona Santa Barbara, protettrice sia della Marina Militare che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Anche quest'anno, si è svolta la cerimonia religiosa presieduta dall'Arcivescovo di Oristano, S.E. Rev.ma Mons. Roberto CARBONI nella Cattedrale di Oristano.



Durante la messa, è stata rispettata la tradizione religiosa con la partecipazione della comunità locale e la presenza delle autorità civili e militari più importanti della provincia. Questo omaggio a Santa Barbara ha rappresentato un momento di unione e condivisione dello spirito di servizio che caratterizza sia i membri della Marina Militare Italiana che quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.