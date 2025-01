Quattro abitazioni evacuate per un incendio questa mattina in via Venezia a Bosa, dove questa mattina, intorno alle 12, è intervenuta la squadra 7A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer.

Sul posto sono giunte a supporto anche la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cuglieri, l’autoscala e l’autobotte dal Comando di Oristano, oltre al funzionario tecnico dal Comando di Nuoro per il coordinamento.

Le abitazioni sono state evacuate in via precauzionale durante le operazioni di spegnimento. Le fiamme, divampate presumibilmente da una cucina, sono state contenute al solo appartamento.

Le squadre hanno lavorato a lungo per l’estinzione delle fiamme, la bonifica e la messa in sicurezza del sito. Sul posto presenti anche i carabinieri di Bosa.