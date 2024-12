Intorno alle ore 6 di oggi, 8 dicembre, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio che si è sviluppato in un chiosco nella zona di Is Arutas.

Una squadra del Corpo nazionale è puntualmente intervenuta sul posto e ha iniziato le operazioni di spegnimento, traendo in salvo un uomo di 56 anni che si trovava all'interno della zona del chiosco che ancora non era stata raggiunta dalle fiamme. L'uomo è stato poi affidato al servizio sanitario per le cure del caso.

Le operazioni di spegnimento si son protratte per diverse ore con l'ausilio di due autobotti che hanno garantito le risorse idriche utili allo spegnimento. Sul posto le forze dell'ordine per quanto di loro competenza. Le dinamiche dell'incendio son al vaglio del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale.