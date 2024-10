L'Adiconsum Sardegna, associazione dei consumatori, annuncia la vittoria della battaglia legale di una casalinga di Oristano contro Poste Italiane.

"La vicenda riguarda il noto caso dei Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P piazzati dopo l'emissione del Decreto Ministeriale 13 giugno 1986 istitutivo della nuova serie 'Q', con rendimenti inferiori rispetto a quelli previsti per la precedente serie 'P' - raccontano dall'associazione - la risparmiatrice di Oristano, che nel lontano 1991 aveva sottoscritto i Buoni fruttiferi di Poste per un valore di 250mila lire, alla scadenza dei titoli, vedendosi negare dalla società il rimborso spettante in base alle condizioni riportate sui buoni, si è così rivolta ad Adiconsum Sardegna che ha presentato ricorso all'arbitro bancario, vincendo la causa".

"Si tratta di una decisione importantissima non solo perché riconosce ai risparmiatori il diritto di ottenere il rimborso previsto dalle condizioni apposte sui buoni, ma anche perché contraddice una precedente e controversa sentenza della Cassazione che, esprimendosi proprio sulla questione della serie di buoni Q/P, aveva dato ragione a Poste Italiane", ha sottolineato Giorgio Vargiu, presidente Adiconsum Sardegna.