Sono scattate nelle campagne di Orgosolo e in tutta la zona le ricerche da parte delle forze dell'ordine dei tre banditi che ieri sera hanno cercato di bloccare con alcuni colpi di fucile l'auto con sei cacciatori, questi ultimi hanno risposto ed è nato un conflitto a fuoco. Il fatto in località Montes dove i malviventi sono sbucati da dietro un cespuglio, con passamontagna e fucili spianati.

I cacciatori, finita la battuta, alle 17:30 stavano percorrendo una stradina di penetrazione agraria a bordo di un furgone Fiat Ducato quando hanno visto le armi puntate contro. Il conducente ha innestato la retromarcia evitando così l'impatto con i malviventi che, spiazzati dalla reazione dell'autista, hanno cominciato a sparare ad altezza d'uomo.

I cacciatori per niente intimoriti sono scesi dal mezzo ed hanno sparato a loro volta. A quel punto i banditi si sono dileguati e i cacciatori hanno poco dopo denunciando l'agguato, compiuto forse per rapinarli dei fucili come accaduto in altre occasioni, alla Polizia.