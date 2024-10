Dopo Alghero, anche Olbia annuncia la star del Capodanno. Confermate le indiscrezioni, oggi è arrivata l’ufficialità: sarà Zucchero il protagonista dell’ultima notte del 2023.

Zucchero è reduce da un tour mondiale che ha fatto segnare oltre un milione di spettatori. Dopo di lui sul palco che dovrebbe essere allestito al molo Brin dovrebbe salire Salmo.

"Dietro questi ultimi giorni di attesa, ci sono alle spalle mesi di lavoro, incontri e progetti per regalarci un capodanno unico. E così Olbia, ancora una volta, si prepara ad un grandissimo evento per chiudere un anno indimenticabile. E le sorprese non sono finite" ha scritto sulla propria pagina Fb l'assessore olbiese Marco Balata.