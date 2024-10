Importante operazione del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Cagliari che ieri, 7 luglio, ha sequestrato undici chili e mezzo di cocaina purissima per un valore di oltre un milione di euro. In quattro sono finiti in manette.

Gli agenti, insospettiti dai movimenti di tre uomini lungo la Strada statale 554, nei pressi di Monserrato, li hanno pedinati fino a che non sono entrati in un'autofficina.

A quel punto è scattato il blitz. Nel corso della perquisizione, sono stati trovati all'interno di una borsa dieci panetti di cocaina solidificata del peso complessivo di quasi 12 chilogrammi e di elevatissima qualità. I finanzieri hanno sequestrato anche 4.300 euro.

I tre fermati sono C.G, 47 anni, I.S. di 53 anni e M.G. di 57 anni, tutti con precedenti specifici per acquisto, trasporto e detenzione di stupefacenti. Sono stati accompagnati al carcere di Uta in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi, inoltre, era stato arrestato a Monserrato anche I.I., 25enne di Porto Torres, che viaggiava a bordo di un'auto sospetta assieme a S.M., 37 anni.

La perquisizione dell'auto aveva reso possibile il recupero di 51 grammi di cocaina purissima già suddivisa in dosi e nascosta in un vano vicino alla leva de