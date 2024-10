" Un operaio assunto con contratto di durata semestrale per la campagna antincendio che ha pagato con la vita il fatto di svolgere il proprio dovere in condizioni estreme", sono le parole del segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante che ha espresso la vicinanza del sindacato a tutti i livelli alla famiglia di Gianfranco Incollu, il lavoratore deceduto ieri a Baunei dopo aver lavorato per tutto il pomeriggio, in una delle giornate più calde di questo mese, durante le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato a Lotzorai.

" Gli sforzi e la fatica, resi sicuramente più pesanti dalle temperature straordinariamente alte di questi giorni, hanno stroncato un uomo di 55 anni, autista e operatore antincendio, al quale non possiamo che essere enormemente grati per l'abnegazione nello svolgere un'attività complessa e straordinariamente importante, a tutela di tutti noi, dell'intera collettività della Sardegna" . Il sindacato si rivolge alle istituzioni regionali che hanno espresso cordoglio e all'agenzia Forestas chiedendo di valutare un intervento di sostegno alla famiglia .

" Occorre valutare la possibilità di incrementare l'organico in questa fase di difficoltà estrema che comporta un maggiore rischio di incendi, anche per intervenire sull'organizzazione del lavoro alleggerendo il carico che grava sui lavoratori" .

Il segretario Durante ricorda le campagne di sensibilizzazione che le diverse categorie della Cgil stanno portando avanti per proteggere i lavoratori dalle alte temperature di questa tenuta e sollecita imprese e istituzioni a mettere in atto tutte le azioni possibili per alleviare i disagi e salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora.