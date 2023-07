Operaio di Forestas stroncato da un infarto dopo il rogo a Jerzu

Era rientrato prima dal lavoro per un malore, poi è morto in casa. Il cordoglio della Giunta regionale

Di: Redazione Sardegna Live

Un operaio dell'agenzia regionale Forestas, Gianfranco Incollu 55 anni, è morto ieri sera nella sua abitazione di Baunei, dopo una pesante giornata di lavoro sul fronte dell'incendio divampato nelle campagne di Jerzu, dove si è registrato il record di 48 gradi.

I familiari hanno chiamato il medico di base che ha provato a rianimarlo, ma le sue condizioni sono precipitate durante la visita del professionista che ha dovuto chiamare il 118. Nel campo di calcio del paese è anche atterrato l'elisoccorso: troppo tardi, l'uomo era già morto.

Gianfranco Incollu, assunto come operaio semestrale per la campagna antincendio di cui era un veterano, era entrato in servizio alle 14 e durante le ore più calde della giornata era impegnato nell'incendio di Jerzu, dove è intervenuto anche un Canadair. È lì che si è sentito male forse per le alte temperature e ha chiesto e ottenuto dal suo capo squadra di poter rientrare a casa, dove è arrivato con la sua auto.

Nella giornata di oggi sia il presidente della Regione Christian Solinas sia l’assessore della Difesa dell’ambiente Marco Porcu hanno espresso cordoglio. “A nome dell’Istituzione regionale esprimo profonda commozione per la morte dell’operaio di Forestas, al termine di un’intensa giornata trascorsa nella lotta contro la piaga degli incendi” ha detto Solinas, dopo aver appreso della morte di Gianfranco Incollu.

“Una morte inaspettata e che getta nello sconforto l’intera macchina dell’antincendio regionale, che ieri ha vissuto una giornata di impegno nella battaglia contro le fiamme in diverse zone dell’Isola, compresa l’Ogliastra, dove si sono registrate le temperature più calde dell’intera Isola, le più elevate di sempre – ha aggiunto l’assessore della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu – Un generoso ed esperto veterano dell’antincendio, che, dopo essersi sentito male era rientrato a casa. Il suo sacrificio è la riprova dell’impegno e della dedizione di migliaia di uomini e donne, che quotidianamente si adoperano per salvaguardare la vita dei cittadini e il patrimonio ambientale”.