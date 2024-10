Sono 40 gli emendamenti presentati alla Omnibus 2, il Dl n.360 (Disposizioni per il sostegno e rilancio dell’economia, variazioni di bilancio) che potrebbe essere discusso dal Consiglio regionale nella seduta programmata per martedì prossimo 29 novembre.

Quasi tutti sono stati presentati dalla Giunta e riguardano aggiustamenti sulle risorse da destinare alle cinque aree di interventi individuate. Sono state cancellate, invece, tutte le parti normative e non finanziarie, come chiedevano le opposizioni. Una decina gli emendamenti per modificare entità di fondi e misure per l'agricoltura, contenuta nell'articolo 1 della norma. Altrettanti quelli presentati all'articolo 4, con l'aggiunta di un 4 bis con norme sull'ambiente e la protezione civile e sempre una decina riguardano l'articolo 7, cui si vuole aggiungere un bis con misure sulla sanità. E poi integrazioni per i consorzi di bonifica e contributi allo sport giovanile per le trasferte.

I commissari sono al lavoro e al termine della seduta si saprà quale sarà il testo che potrà andare in Aula martedì 29 e, con gli emendamenti che saranno approvati, quale entità definitivamente avrà la variazione di bilancio che arriverà all'attenzione dell'Assemblea.