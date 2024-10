E’ di 9 anni e 4 mesi la pena inferta dal Gup del tribunale di Lanusei, Paola Murru, al muratore di Arzana, Aldo Doa, 56 anni, ritenuto responsabile dell'omicidio di Silverio Usai, pregiudicato di 31 anni assassinato a Tortolì il 12 aprile 2014. E’ stato, invece, assolto dall’accusa di porto d’arma, in quanto non aveva con sé la pistola nel luogo del delitto.

La sentenza non ha convinto l’avvocato difensore che si è appellato alla legittima difesa affermando che il colpo mortale sarebbe partito accidentalmente dall'arma di Usai al culmine di una lite avvenuta per causa di uno sconfinamento del cavallo della vittima nel terreno di Doa.

“Una volta che il giudice assolve l'imputato per il porto d'arma, non si capisce come possa contestargli l'omicidio volontario. Aspetto di leggere le motivazioni ma è certo che ricorreremo in appello", ha detto l’avvocato.

Dall'ottobre 2014 il muratore è agli arresti domiciliari lavoratovi, che gli consentono di uscire per lavoro otto ore al giorno. Con la sentenza potrà proseguire a scontare la pena con le stesse modalità.